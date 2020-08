Miley Cyrus is terug met nieuwe single ‘Midnight Sky’

Miley Cyrus is terug. En hoe: deze week bracht ze niet alleen haar gloednieuwe track ‘Midnight Sky’ uit, ze bracht ook meteen de bijbehorende video uit, die ze zelf regisseerde. ‘Midnight Sky’ markeert een nieuw begin voor Miley als artiest en gaat over het laatste jaar van haar leven. In de lyrics laat ze weten dat ze zich door niets of niemand meer laat weerhouden om zichzelf te zijn:

“I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no

I don’t need to be loved by you (By you)

Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, oh no

I don’t need to be loved by you”

Bij het creëren van de track en de video liet de superster zich inspireren door iconische vrouwelijke artiesten, zoals Stevie Nicks, Joan Jett en Debbie Harry, die ze altijd heeft bewonderd en als muzikale mentors heeft gekoesterd.

De video toont Miley zoals ze is: authentiek, sexy, zelfverzekerd, sterk en niet bang om te experimenteren. In een visueel feest vol glitters, statement outfits, discoballen en 80’s vibes laat de zangeres zien dat ze precies is waar ze wil zijn: muzikaal in haar element, vrij in haar expressie en altijd in voor een nieuw artistiek avontuur. Met ‘Midnight Sky’ bewijst ze maar weer eens dat het in de wereld van Miley in elk geval nooit saai zal worden.