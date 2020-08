Oscar Jerome brengt debuutalbum ‘Breathe Deep’ uit

Gisteren brachtde Londense singer-songwriter Oscar Jerome zijn debuutalbum ‘Breathe Deep’ uit. Eerder deze week verscheen de single ‘Timeless’ (feat. Lianne La Havas), maar nu is de 11 nummers tellende plaat eindelijk in z’n geheel te beluisteren.

Op ‘Timeless’ hoor je instrumentale bijdrages van bandleden uit Ezra Collective, Sons of Kemet en zijn eigen band Kokoroko. Oscar Jerome is een begenadigde jazzgitarist die zijn skills verfijnde aan het Trinity Laban conservatorium, waar onder meer Fela Kuti en Moses Boyd een verleden hebben. Zijn debuutplaat bestaat naar eigen zeggen uit doordachte nummers en persoonlijke odes aan zijn dierbaren.

In 2019 verschenen er drie singles (‘Misty Head, Sunny Street’, ‘Gravitate’ en ‘Lizard Street’) van Oscar Jerome. Kort daarna nodigde de Amerikaanse jazzvirtuoos Kamasi Washington hem uit om samen te touren. Verder deed Oscar Jerome met een succesvolle eigen tour de VS, Australië en Europa aan – waaronder een show in een volgepakte Bitterzoet. Oscar Jerome maakt deel uit van een nieuwe lichting artiesten die op dit moment de toon zetten in de Londense jazzscene. Zo werkte hij eerder al samen met drummer Yussef Dayes, Shabaka Hutchings en Moses Boyd.

<iframe src=”https://open.spotify.com/embed/album/4PA3wV5p1TMLk2e27RuDGq” width=”100%” height=”380″ frameborder=”0″ allowtransparency=”true” allow=”encrypted-media”></iframe>

TRACKLIST:

1. Searching For Aliens

2. Sun For Someone

3. Give Back What You Stole From Me

4. Your Saint

5. Coy Moon

6. What’s Up Buttercup

7. Gravitate

8. Fkn Happy Days

9. Timeless feat. Lianne La Havas

10. Draggin’ My Heels

11. Joy Is You