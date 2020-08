Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus er flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer een concertregistratie van Coldplay.

Op 22 november 2019 bracht Coldplay de première van hun nieuwe album, ‘Everyday Life’, live in de Amman Citadel, Jordanië. De eerste helft werd bij zonsopgang uitgevoerd, de tweede bij zonsondergang. Het was de eerste en enige keer dat het album volledig werd uitgevoerd en live over de hele wereld werd uitgezonden.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Coldplay live @ Amman Citadel, Jordan (2019).