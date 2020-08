‘Groove is in the heart!’ Wie dat nog kent heeft meegedaan aan de eerste stappen van de dance en house-scene in ons land, destijds onder anderen groot gebracht door het Amerikaanse Deee-Lite. Blikvangster van Deee-Lite was de op 15 augustus 1963 in Ohio geboren Kierin Magenta Kirby, ofwel Lady Miss Kier. Kier trouwde in 1986 met de Russische Dmitry Brill, die als Super DJ Dmitry een in Zuid-Korea opgegroeide Japanner (Towa Tei) benaderde om zo Deee-Lite op te richten.

Kierin Magenta Kirby’s hit met Deee-Lite

Met Deee-Lite scoorde Lady Miss Kier in ons land slechts één echte hit, maar dat was dan ook wel een kneiter van een superhit, die het nog steeds goed doet in de clubs. Deee-Lite stopte in 1996, toen Kirby en Brill ook als echtpaar scheidden en verhuisde Kierin Magenta Kirby naar Londen, waar ze tien jaar zou blijven wonen. Tegenwoordig woont ze weer in Amerika, New York, en werkt ze samen met onder anderen Bootsy Collins. Lady Miss Kier treedt nog steeds op en treedt ook regelmatig op als presentatrice van tv-programma’s.