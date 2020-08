JJ Sharp & The Salty Dog komen naar de Boerderij

Blues op zondag bij de Boerderij is al jaren een begrip voor vele blues liefhebbers. Zes zondagmiddagen per jaar staat het gezellig vol in het Podiumcafé en genieten bezoekers van live bluesmuziek, vertolkt door oude rotten en jonge honden. Om deze bluesmiddag toch te kunnen programmeren en tegelijkertijd de actuele richtlijnen en adviezen van de overheid en het RIVM – zoals onder andere de 1,5 meter regel – toe te kunnen passen, verhuist Blues op zondag voor nu naar de Boerderij.

Een aantal zaken zal daarom anders zijn. Zo zijn er uitsluitend zitplaatsen: de zaal is ingericht met stoeltjes en tafeltjes. Je kunt een soloticket kopen waarbij je op 1,5 mtr afstand zit tot de andere bezoekers, of een duoticket: twee gekoppelde tickets zodat je samen kunt kijken. Drankjes en hapjes worden besteld en geserveerd vanaf je tafel. LET OP: de verkoop van tickets voor deze Blues op zondag gaat UITSLUITEND via de voorverkoop. De dagkassa zal niet open zijn.

JJ Sharp & The Salty Dog brengt een zeldzame mix van krachtige nummers afgewisseld met rauwe blues en rustige ballads. De band speelt eigen werk gecombineerd met nummers van o.a. BB-King, Eric Clapton, Albert King, Allman Brothers en Procol Harum. De band is ontstaan uit de samenwerking van blueszanger en harmonicaspeler Jan J. Scherpenzeel (JJ Sharp) met de band The Salty Dog. Jan is bekend van onder meer The Twelve Bar Blues Band, Oberg en de JJ Sharp Band, maar met de The Salty Dog verenigt hij ‘the best of both worlds’.

De band bestaat in zijn huidige vorm sinds halverwege 2018, toen kruisten de paden van zanger en mondharmonicaspeler Jan J. Scherpenzeel en toetsenist Eddy van de Bunte elkaar. Beide mannen hebben al tientallen jaren muziekervaring achter de kiezen. Met gitaarwonder Alex Buiting, bassist Bub Boelens en drummer Inigo Gramsbergen vormen ze een ijzersterke bezetting die alles in huis heeft om zich weer in de bovenste regionen van de vaderlandse blues te vestigen. Een band die boeit van begin tot het eind!