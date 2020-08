Blues in Q-Factory met Gumbo Kings, Norman Beaker Trio en Oscar Benton met Johnny Laporte

Langzaam maar zeker mogen er weer mondjesmaat concerten georganiseerd worden. Op verantwoorde wijze organiseert Q-Factory dinnershows en reguliere geplaceerde concerten, uiteraard met de 1,5 meter afstand in acht nemend. De bluesliefhebber kan zijn hart ophalen. Na een paar zeer succesvolle dinnershows met Ian Siegal mogen we nu ook Gumbo Kings, Norman Beaker Trio en Oscar Benton met Johnny La Porte ontvangen.

Met 28 shows waren Gumbo Kings een van de meest succesvolle acts op het rondreizende festival Popronde. Begin 2020 presenteerde de band zich op het podium van Noorderslag. Op donderdag 20 augustus verplaatst het feestje zich eindelijk weer naar thuisstad Amsterdam.

Norman Beaker staat al meer dan 40 jaar aan de top van de Britse Bluesscene. Beaker heeft gespeeld met grootheden als Alexis Korner, Graham Bond, Jack Bruce, Tony Ashton, Paul Jones en Eric Burdon. BB King bekroonde deze gitaarheld met de woorden: ‘Norman is like a white Freddy King’. Norman Beaker heeft onlangs het album ‘Running Down The Clock’ uitgebracht. Ter ere van het nieuwe album staat deze meester gitarist op zondag 6 september in Q-Factory.

Oscar Benton + Johnny Laporte vormen een uniek duo. Beide rasmuzikanten hebben in deze rare tijden geen zin om stil te zitten en kiezen ervoor om de traditionele Chicagoblues songs in de meest pure vorm met het publiek te delen. Tijdens de show vertellen ze tevens het verhaal van de oorspong van de blues van vijftig jaar geleden tot nu. Oscar de blueszanger met een wereldhit zonder notering in de Top 2000 en Johnny vertelt over zijn blues vanuit een Indische oorsprong. Een bijzonder verhaal, waar later dit jaar ook een documentaire over uitkomt op nationale tv. Maar nu eerst hun theatershow op 18 december, inclusief voortreffelijk 3 gangen diner.