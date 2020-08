J-popster Kenshi Yonezu breekt records

J-popster Kenshi Yonezu breekt graag records. Afgelopen weekend gaf hij als eerste Aziatische artiest ooit een optreden in de game Battle Royale van Fortnite. Een paar dagen voor het optreden bracht hij zijn vijfde album ‘Stray Sheep’ uit, met daarop ook de Japanse superhit ‘Lemonade’, waarmee hij ook al records brak: het nummer stond twee jaar onafgebroken op de eerste plaats van de Billboard-hitlijst in Japan en de video werd meer dan zeshonderd miljoen keer bekeken.

Ook is Kenshi de eerste Japanse artiest ooit met meer dan vijf miljoen YouTube-subscribers en een totaal van maar liefst 2,8 miljard views. Op zijn album ‘Stray Sheep’ staat ook de single ‘Campanella’, waarvan de video in minder dan twee weken al meer dan acht miljoen keer werd bekeken. En de track ‘Kanden’, die inmiddels goed is voor 45 miljoen views.