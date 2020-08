F1rstman brengt up-tempo single ‘Bum Bum’

Multi-platinum-artiest F1rstman is niet te stoppen. De Nederlandse artiest met meer dan 250 miljoen streams en views boekte niet alleen enorme successen in eigen land, maar gaat ook over de grens als een trein. F1rstman, echte naam Hassan Syed, werd geboren in Pakistan, kwam op zijn derde naar Nederland en groeide op in Den Haag. Al jong viel hij op door zijn vele talenten. Hij leerde op zijn zesde percussie spelen, blonk later uit in voetbal, acteren en beatboxen en schitterde als de jonge Simba in de musical The Lion King.

En nu is hij hard bezig om met zijn muziek de wereld te veroveren. Hij won maar liefst twee BritAsia Awards, heeft fans van Nederland tot Verenigd Koninkrijk en van India tot Pakistan. En nu is hij terug in Nederland om ons te verblijden met een nieuw album: ‘The Entertainer’. De eerste single van het album is ‘Bum Bum’, een up-tempo clubbanger, ge├»nspireerd door Aziatische en Arabische sounds. Ideaal om dit zomerse weekend mee in te gaan.