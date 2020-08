Drake schiet uit de startblokken met ‘Laugh Now Cry Later’

Het begint een trademark verschijnsel te worden van Drake. Zo zit je nietsvermoedend naar je inbox te staren en zo luister je plotsklaps naar een onaangekondigde track van de Canadese rapper. Dat was eerder ook al het geval met de lancering van zijn mixtape ‘Dark Lane Demo Tapes’ en ‘Toosie Slide’ en deze week was daar ineens zijn nieuwe nummer ‘Laugh Now Cry Later’, dat hij maakte met Lil Durk.

In de clip, die is opgenomen bij het hoofdkwartier van sportgigant Nike, laat Drake zich van zijn sportieve kant zien. Zo speelt hij basketbal, laat hij zich vloeren tijdens het gooien van een American football en bokst hij onderwater.