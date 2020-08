Rotown tijdelijk gesloten vanwege Corona-besmetting

Gisteren, donderdag 13 augustus, hoorden ze bij Rotown dat een van de barmedewerkers positief was getest op het Corona-virus. Gelukkig had (en heeft) hij geen klachten en draaide hij maar beperkte diensten de afgelopen week, maar Rotown wiln geen enkel risico nemen en heeft dus direct besloten de deuren voorlopig gesloten te houden.

Hij heeft zaterdag 8 augustus voor het laatst in Rotown gewerkt en hoewel hij maar met een beperkt aantal collega’s in contact is geweest, wil Rotown eerst iedereen laten testen voordat ze weer opengaan. Er is gezegd dat de kans dat gasten besmet zijn geraakt minimaal is, maar bij vragen is Rotown uiteraard altijd te mailen. Hoe lang Rotown precies dicht blijft, is nu nog niet zeggen. Het grootste gedeelte van het personeel kan gelukkig vandaag al worden getest, maar pas als ze van iedereen de uitslag weten, kunnen er verdere beslissingen worden genomen.

Rotown heeft van alle gasten die de afgelopen week in Rotown zijn geweest de gegevens genoteerd en mocht er aanleiding toe zijn, dan nemen zij met iedereen persoonlijk contact op.

Wij van Maxazine wensen de betrokken barman, alsmede de overige medewerkers veel sterkte toe, nu Rotown na lange tijd eindelijk weer beperkt open was.