Nieuw album voor The Cribs

Na drie jaar is The Cribs terug met een nieuw album! Op 13 november verschijnt ‘Night Network’, het achtste studioalbum van de band. De plaat is opgenomen in de Foo Fighters Studio 606 in Los Angeles en ontstond na een moeizame periode. Na het uitbrengen van hun laatste album, ‘24-7 Rock Star Shit’, nam The Cribs afscheid van hun management en merkten ze dat ze vastzaten in een “wettelijk moeras” waarin niets kon of mocht. Na 18 maanden waren ze zo gedesillusioneerd door wat er was gebeurd, dat ze niet wisten of ze eigenlijk nog wel door wilden gaan.

Toch hervonden ze hun verlangen naar het maken van muziek. Dat resulteert in wederom een unieke mix van bitterzoete melodieën, brute, lyrische eerlijkheid en lange riffs.

De nieuwste single ‘Running Into You’ is nu uit.