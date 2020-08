Justin J Moore brengt Robert Moore’s verbindingsnummer ‘Quarantine’

In tijden van covid-19 zitten veel artiesten thuis, zonder optredens. Zonde, zou je zeggen, m aar voor velen is het ook een openbaring. Veel artiesten klimmen de pen in en beginnen met het schrijven van nieuwe nummers, proberen wat uit, of gaan samenwerkingen aan die ze eerst niet voor ogen hadden. Al met al is het niet altijd negativiteit wat het virus te weeg brengt.

Robert Boog, een ervaren songwriter uit Los Angeles, greep de quarantaine periode aan om een nummer te schrijven over de door velen moeilijke tijd. Omdat hij, volgens zijn vrouw, zelf klinkt als een dronken Bob Dylan die er op staat nog goed naar huis te kunnen rijden, schakelt hij voor zijn nummers telkens andere zangers is. Zijn manier om toch zijn verhaal te kunnen brengen.

Met ‘Quarantine’ vertelt Boog het verhaal over de quarantaine-periode, met verwachting op betere tijden. De trots op thuisland Verenigde Staten helpt Boog er bovenop, en dat alles wordt gezongen door Justin J Moore. “Quarantine’ is een nummer over hoop en verbinding.