Kel Assouf naar het Paard

De Touareg-groep Kel Assouf staat met een been ferm in de woestijn, en met de ander in Europa. Duik erin en je hoort stevige rock a la Led Zeppelin, Cream en Tinariwen, en bedwelmende Noord-Afrikaanse melodieën ritmes terug, maar ook een bijna ongrijpbare passie en hartenzeer. Live zie je een power-trio waar de muzikaliteit en het speelplezier vanaf spat.

In 2006 vormde deze groep zich rondom Anana Harouana, nadat hij verbannen werd uit zijn thuisland. Kel Assouf is desert rock met een boodschap, één die anti-discriminatie en de Touareg cultuur hoog in het vaandel houdt. In 2019 kwam het grandioze album ‘Black Tenere’ uit.

Op 11 september zie je ze in het Paard