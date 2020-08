Banner. naar het Paardcafe

Grote, organische songs verweven met creative fingerpicking. Songwriter Banner. heeft in twee jaar tijd een onmiskenbare handtekening voor zichzelf gecreëerd. De dromerige indie-folk, die tot dusver op twee EP’s gevangen werd, leverde al ruim een miljoen streams op. Dit terwijl Banner. als support van o.a. Villagers, Newton Faulkner, Rhys Lewis en het soloproject van Tame Impala-drummer Julien Barbagallo langs enkele van de mooiste popzalen van Europa tourde.

Sinds de release van debuutsingle Compass in 2017 is Banner. niet meer weg te denken uit diverse internationale Spotify playlists. Muzikaal doet Banner. denken aan grootheden zoals Nick Mulvey, Fink, Ben Howard en John Martyn, veelal met zijn explosieve liveband op het podium.

Na eindeloos touren door Nederland, Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, Italië en Engeland keert Banner. in de winter van 2019/2020 terug naar de basis. In een speciale intieme duo set-up geeft hij met zijn gitaarwerk in de spotlight een voorproefje van nieuwe muziek.

19 september staat Banner. in het Paardcafe