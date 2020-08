Elias Mazian naar de Melkweg

Als kind gaf muziek dj Elias Mazian al het gevoel dat hij in een tijdscapsule zat, waar niets anders ertoe deed. In zijn eigen muziek probeert hij dit over te brengen; gepassioneerd, emotioneel en gevoelig. Zo put hij inspiratie uit muziek waar hij mee opgroeide, zoals Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, maar ook namen van nu zoals Omar-S, Zip en Beautiful Swimmers.

Muziek als zeer emotionele uitlaatklep, een manier om jezelf uit te drukken, dat is de waarde voor Elias Mazian. Onlangs bracht hij als zanger zijn debuutplaat Vrij van Dromen uit. Een romantische Neder-synthpopplaat waarop weer datzelfde gevoel spreekt, waar hij op zoek gaat naar toenadering, maar ook pijn durft te omarmen. Dat gaan we horen tijdens deze sessie!

Elias Mazian staat op 17 september in de Melkweg.