Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Men At Work.

Bijna iedereen kent het nummer ‘Down Under’ wel van de Australische band Men At Work. Los van deze wereldhit heeft de band nog veel meer hits gemaakt, de eerste single ‘Who Can It Be Now?’ werd in Amerika een nummer 1 hit. Men At Work staat tevens bekend om de unieke clips die zij maakten voor die tijd. Verwacht alle hits van ‘Overkill’, ‘It’s A Mistake’, ‘Be Good Johnny’ en uiteraard ‘Down Under’, onder de Aussie’s ook bestempeld als het onofficiële volksnummer van Australië.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Men At Work live @ Göteborg, Sweden (2019).