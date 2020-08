13 augustus, de verjaardag van Dan Fogelberg

Dan Fogelberg zag het levenslicht op 13 augustus 1951 te Peoria, Illinois.¬†Hij kreeg de muziek met de paplepel ingegoten, zijn moeder was een klassiek geschoolde pianiste. Na zijn universiteitsperiode speelde Dan met een folk-rock band genaamd The Ship in lokale zaaltjes. Daarna begon hij solo-akoestische optredens te geven in cafe’s.

Dan Fogelberg krijgt erkenning

In 1972 bracht hij zijn debuut album uit, getiteld ‘Home Free’, waarmee hij de platina status behaalde. Fogelberg had zijn grootste hit in 1981 met de single ‘Longer’. Dan Fogelberg overleed op 16 december 2007 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker.

In 2009 verscheen er postuum nog een album van hem, getiteld ‘Love in Time’.