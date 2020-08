Vader komt naar De Pul

Een Death Metal show van het hoogste (internationale) niveau binnen de huidige coronamaatregelen: Vader live in De Pul in Uden

Je leest het goed. Honderd exclusieve seated plekken en op het podium de death-metal legendes van Vader. De eerste internationale act in tijden! Met een kersvers nieuw album en een rijke, roemruchtige 37-jarige historie wordt dit een hele bijzondere ervaring. En wij zijn dan ook super blij dat Vader weer op Europese tournee gaat en daarbij De Pul aan zal doen.

De band uit het voormalige oostblok komt niet alleen, maar nemen de Scandinavische mannen van Mass Worship met zich mee op hun Europese tournee. Maak je dus op voor een stevige avond, die je van je stoel gaat blazen met maar liefst twee (!) internationale acts, gewoon in Uden.

Vader staat op 6 september in De Pul in Uden. Het is standaard enkel mogelijk om tickets in tweevoud te kopen. Er zijn slechts zeer beperkt solotickets beschikbaar, voor mensen die graag alleen geplaceerd willen worden.