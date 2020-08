De Witte Kunst komt naar de Melkweg

De Witte Kunst is een Nederlandse muziekgroep, bestaande uit multi-instrumentalist Lyckle de Jong en schrijver/zanger Koen van Bommel. Hun liedjes gaan over dromen van een betere wereld, de angst om aangeraakt te worden en hoe je nou eigenlijk een plekje voor jezelf kunt creëren in deze chaotische wereld.

Het resultaat is een manifest dat eerder vragen oproept dan ze beantwoordt, en het is goed mogelijk dat je als luisteraar in een staat van verwarring terechtkomt. Waarvan akte!

De Witte Kunst komt op 18 september naar De Melkweg in Amsterdam.