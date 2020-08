Draconian komt naar Metropool

Deze Zweedse doom/goth band Draconian bracht in 2003 debuutplaat ‘Where Lovers Mourn’ uit en hebben op de vijf albums die volgden hun sound steeds verder uitgewerkt met elementen uit goth-rock en zelfs post-rock. De rauwe, grommende vocalen van zanger Anders Jacobsson vormen een perfect contrast tegen de melodische stem van zangeres Heike Langhans. Een contrast dat je ook terug hoort in de muziek, want deze band gaat dik op de sfeer en is zeker niet bang om de distortion-pedalen uit te trappen. En zo ga je van zware, donkere stukken die ons doen denken aan My Dying Bride en Tiamat tot meer ambient en hoopvolle passages die niet hadden misstaan op een album van Explosions In The Sky. En die combinatie werkt super goed! Zoals in de nieuwste single ‘Sorrow Of Sophia’ hieronder.

Het nieuwe album ‘Under A Godless Veil’, belooft net als de nieuwe single wat verfijnder te gaan klinken en staat gepland voor release in oktober 2020. Verwacht vanavond dus nieuw werk, maar zeker ook hoogtepunten van eerdere releases, zoals deze!

Samen met Rotting Christ en Septicflesh was Nightfall een van de grote namen in de Mediterrane metal scene van de vroege 90’s en het was zelfs de eerste Griekse metal-band met een internationale platendeal op zak. In de 90’s en vroege 00’s tourden de melodic blackened death metal pioniers door heel Europa en speelden ze o.a. Brutal Assault, Sonisphere en Wacken plat. Uiteindelijk besloot de band te stoppen met live shows en een studio-act te worden.

Het is ondertussen zeven jaar geleden dat er nieuwe muziek van Nightfall uit kwam, maar het wachten wordt in 2020 beloond met een gloednieuw album. Efthimis Karadimas, een van de oorspronkelijke oprichters van de band, vormt met oorspronkelijke Nightfall-gitarist Mike Galiatsos en ex-leden van Septicflesh en The Slayerking een ijzersterke band op de tiende release van Nightfall. En meer goed nieuws is dat de band voor het eerst in jaren ook weer gaat touren! Ze spelen natuurlijk werk van de nieuwe plaat, maar ook van de klassiekers uit de 90’s die opnieuw uitgebracht worden. “We are gonna play these live, including stuff never played live before,” zegt Karadimas.

30 maart 2021 staat Draconian op het podium van Metropool in Enschede.