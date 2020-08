Keaton Henson kondigt nieuw studioalbum aan

Vier jaar na zijn album ‘Kindly Now’ kondigt Keaton Henson een nieuw album aan. ‘Monument’ is het zevende studioalbum voor de muzikant en dichter uit Londen. Een zeldzaam album voor Henson, dat gaat over verlies en hoe om te gaan met het verliezen van degenen van wie we houden. Henson vertelt in zeer openhartige details over hoe de aspecten van het leven het trauma omringen en over liefde, veroudering, herstel en leven, gezien door het prisma van rouw. ‘Monument’ komt uit op 23 oktober 2020.

In 2017 nam Keaton Henson op cryptische en nogal raadselachtige manier afscheid met ‘Epilogue’. Het project dat daarop volgde was ‘Six Lethargies’, een complexe en ambitieuze symfonie met strijkorkest, dat de focus legde op de details van psychische aandoeningen. Henson legde de gitaar weg en trok zich drie jaar lang terug in zijn huis om dit te componeren. Met ‘Monument’ duikt Henson opnieuw op met een album vol liedjes over verdriet en hoe dat verdriet ons leven doordringt.

‘Monument’ ontstond toen Henson van Londen naar het Engelse platteland verhuisde. Hij bracht lange dagen buiten door met het hakken van hout, verzorgen van het terrein en het kijken naar roofvogels die boven hem zweefden. Op zijn nieuwe plek voelde hij eindelijk de kracht om te kijken naar het onderwerp dat hij zijn hele carrière als songwriter had vermeden: de decennia lange ziekte van zijn vader en zijn uiteindelijke dood, twee dagen voor hij de opnames van ‘Monument’ finishte.

Keaton vertelt over de totstandkoming van het album: “I suppose it is, at its heart, much like my first record; a collection of things I wanted to say, just so they’re out of my system, and not necessarily for anyone else to hear. I made it at home, mostly alone, to the sound of birds and rainstorms, at strange hours of day and night.

But, once the bones were recorded, I was somewhat unexpectedly joined by an amazing group of people, who came to musically lift me on their shoulders, and take these unsaid feelings to another plain in terms of sound.”

Deze groep muzikanten bestaat uit Radiohead’s Philip Selway (drums en percussive), Leo Abrahams (gitaar) en Charlotte Harding (saxofoon en strijkers).

‘Monument’ is een album dat gaat over de dood, maar met het verkennen van dat thema is het tegelijkertijd een album over het leven geworden. Een unieke plaat in zijn kwetsbaarheid met de onmiskenbaar artistieke sound van Keaton. Het subtiel terugkerende gebruik van oude homevideo-geluiden geeft het album een nostalgisch gevoel en brengt het biografische karakter van de plaat tot leven. De intieme liedjes, die duidelijk spreken vanuit zijn persoonlijke ervaring, zijn zo welsprekend en kunstzinnig dat ze tevens universeel aanvoelen. Een verbazingwekkend album van een uniek talent.

Henson’s nieuwste single, ‘Prayer’, is het kwetsbare middelpunt van ‘Monument’. Het nummer komt in twee verschillende delen: deel één is de voorbereiding op het verlies van zijn vader, dat in werkelijkheid nooit echt voorbereid kan worden, deel twee is een orkestraal en definitief afscheid van zijn vader.