12 augustus, de verjaardag van Tanita Tikaram

Vandaag viert Tanita Tikaram haar 51e verjaardag. Kent u haar nog? In 1988 had de in Duitsland geboren zangeres een paar grote hits, waaronder ‘Good Tradition’, ‘Cathedral Song’ en ‘Twist in My Sobriety’ (komende van haar debuutalbum ‘Ancient Heart’ uit 1988). Na de release van haar debuutalbum bracht Tanita nog een paar singles uit, maar deze konden de eerder behaalde successen niet overtreffen. Na het uitbrengen van haar 5e studio album ‘Lovers in the City’ (1995), besloot de zangeres om haar grenzen te gaan verleggen met wat acteerwerk en reizen.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, in 1998 kwam er toch weer een nieuw album uit getiteld ‘The Cappuccino Songs’, om vervolgens weer uit de muziekwereld te verdwijnen. Ze had in 2005 haar comeback met ‘Sentimental’, waarop ze werd bijgestaan door Nick Lowe. Na zeven jaar stilte kwam Tanita Tikaram met een nieuw studio album, ‘Can’t Go Back’ (2012). In 2016 werd dat album opgevolgd door ‘Closer to the People’, waarmee ze een jaar later ook in Nederland te zien en te horen was.

Geïnspireerd door haar liefde voor Americana en zangeressen als Dusty Springfield en Sister Rosetta Tharpe, greep Tanita voor dit album terug naar wat haar het diepst heeft geraakt. Het album is geproduceerd door niemand minder dan Paul Bryan (bekend van o.a. Aimee Mann, Grant Lee Phillips en Nina Nastasia). Haar meest recentelijke werk verscheen in maart van 2016, getiteld ‘Closer to the people’. Daarna bracht de zangeres in 2019 nog een verzamelalbum uit getiteld ‘To Drink the Rainbow’.