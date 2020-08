Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van David Bowie.

David Bowie’s ‘Serious Moonlight Tour’ was zijn langste, grootste en meest succesvolle tournee ooit. De tournee startte op 18 mei 1983 in Vorst Forest Nationaal, Brussel en eindigde in het Coliseum te Hong Kong op 8 december 1983. Tijdens deze tour bezocht Bowie maar liefst 16 landen en gaf in totaal 96 concerten. Een fenomenaal aantal van 2,6 miljoen fans bezochten de optredens. ‘Space Oddity’, ‘The Jean Genie’, ‘I Can’t Explain’, ‘Fame’, ‘Golden Years’ en nog veel meer kwam voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: David Bowie live @ ‘Serious Moonlight Tour’ (1983).