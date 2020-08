11 augustus, de verjaardag van Joe Jackson

Joe Jackson werd op 11 augustus 1954 als David Ian Jackson geboren in het Engelse Burton upon Trent. Tussen 1979 en 1989 had de zanger zes hits in de Nederlandse Top 40, waarvan de bekendste, ‘Is she really going out with him’ pas echt een hit werd in de live-uitvoering. Andere hits van Jackson waren ‘Real Men’ en ‘The harder they come’, dat net als de live uitvoering van ‘Is she realy going out with him’ alleen in Nederland de hitlijsten haalde. Een van zijn bekendste nummers, ‘Be my number two’ staat al jaren in de Top 2000, maar werd in ons land nooit als single uitgebracht. Het succes van dit en andere nummers, is te verklaren dat Jackson’s albums het allemaal goed doen in de albumlijsten.

De onzekerheid van Joe Jackson

Ondanks Joe Jackson’s wereldwijde succes, met onder meer zo’n 20 studioalbums – waaronder het zeer succesvolle debuutalbum ‘Look Sharp!’ – is en blijft Jackson zijn hele carrière erg onzeker. De zanger, die ook saxofoon en toetsen speelt, heeft naar horen zeggen ooit een concert afgebroken omdat hij dacht dat het publiek zijn concert niet leuk genoeg vond. Dit omdat hij vond dat het publiek niet stil genoeg was.