Burna Boy kondigt zijn nieuwe album ‘Twice As Tall’ aan

Na zijn met een Grammy genomineerde album ‘African Giant’, kondigt Burna Boy de opvolger ‘Twice As Tall’ aan. Het album komt aanstaande vrijdag op 14 augustus uit en is door hemzelf geproduceerd in samenwerking met Sean ‘Diddy’ Combs en Bosede Ogulu.

Burna Boy: “My new music is deliberately set ‘in the land of Warriors, Kings and Queens’ to depict the strength in our origins as Black people, as Africans. It’s important for me to show that music is a uniting force that transcends state lines, barriers and borders.”

‘Twice as Tall’ is grotendeels tijdens de COVID-19 pandemie opgenomen in Lagos, Nigeria. 11 van de 15 nummers zijn geproduceerd door producers van Nigeriaanse afkomst, daarnaast hebben ook Mike Dean, Timbaland, Skread en Jae5 een bijdrage geleverd. De eerste single van het album is het recent verschenen nummer ‘Wonderful’. Verder staan er samenwerkingen op met onder andere Stormzy en Coldplay’s Chris Martin.

Over Burna Boy

De Nigeraanse singer-songwriter Burna Boy wordt geboren als Damini Ogulu in Port Harcourt City, Nigeria. Op zijn tiende begint hij met het maken van muziek, maar vertrekt na het behalen van zijn college-diploma naar Londen om aan de universiteit te studeren. Na twee jaar keert hij terug naar Nigeria om weer aan zijn grote passie voor muziek te werken. Sindsdien heeft Burna Boy verschillende EP’s, Mixtapes, singles en albums uitgebracht, waaronder de met een Grammy nominatie bekroonde album ‘African Giant’. Inmiddels staat Burna Boy bekend om het door hemzelf gecreëerde genre Afrofusion, maakte hij in 2019 zijn debuut op Coachella en ging hij in 2019 naar huis met een BET Award voor Best International Act.