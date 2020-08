Neck Deep komt naar de Melkweg

Pop punk sensatie Neck Deep uit Wales, knalde afgelopen vrijdag de officiële Britse albumlijst binnen op nummer vier, met hun vierde album, ‘All Distortions Are Intentional’.

Dit concept album is de grootste en misschien wel de meest gedurfde stap in de creatieve evolutie van Neck Deep tot nu toe. Met thema’s als verbroken relaties, verwarring en de zoektocht naar de algehele betekenis vertelt dit album het verhaal van de loner Jett en zijn vriendin Alice. Beiden hebben zo hun problemen; Jett is bipolair en Alice gebruikt verslavende middelen. All Distortions Are Intentional is het vervolg op het top 5 album ‘The Peace And The Panic’ uit 2017.

Een top rede voor Neck Deep om een headline tour aan te kondigen die het kwintet ook langs Amsterdam zal brengen. Dit gaat gegarandeerd een groot feest worden, het lichtpuntje in je nieuwe agenda voor komend jaar, donderdag 28 januari Melkweg op stelten zetten!