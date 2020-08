Cut Copy naar de Melkweg

Toen Cut Copy in 2004 de eerste plaat ‘Bright Like Neon Love’ uitbracht, wist de muzikale wereld de vier heren maar moeilijk te plaatsen. Zwevende tussen electro-pop en indie rock wist de Australische band de wereld te veroveren. Vijftien jaar later ligt het vijfde album ‘Haiku From Zero’ op de planken: het meest diverse geluid tot nu toe.

Ergens leunt het naar afrobeat, met dubby ritmes en synth geluiden die niet zouden misstaan op een langverloren discoplaat. Een bewijs dat de band nog even relevant en vernieuwend is als in 2004.

Cut Copy komt op 30 maart naar de Melkweg.