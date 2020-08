Will Hoge – Tiny Little Movies

De Amerikaanse countryzanger Will Hoge heeft onlangs zijn twaalfde studio album ‘Tiny Little Movies’ uitgebracht. Hoog tijd dus om deze eens te beluisteren en wat meer aandacht te geven.

Will Hoge is geboren in Nashville, Tennessee en is inmiddels 47 jaartjes jong. Hij werd al op jonge leeftijd geïnspireerd door de zeer uitgebreide vinyl collectie van zijn vader en zijn oom. Hoge studeerde geschiedenis en wilde daar ook zijn beroep van maken in eerste instantie. Hij wilde graag docent geschiedenis worden. Toch kwam daar verandering in. Hoge stopte met zijn studie om zich volledig te kunnen richten op de muziek.

Midden jaren ’90 bracht hij met een bandje genaamd Spoonfull een EP uit. Hiermee trokken ze niet de aandacht van een platenmaatschappij en al snel na de oprichting werd de groep al opgeheven. Hierna besloot Hoge solo de weg op te gaan, en met succes. Hij bracht vrij snel een live plaat uit die zorgde voor veel aandacht. Door zijn unieke stem viel hij vrijwel direct op. Door het vele touren was het ook mogelijk voor hem om een eerste album uit te brengen.

Dit album begint met lekker stevige countryrock nummers. ‘Midway Hotel’ en ‘The Overthrow’ zorgen er direct voor dat je lekker in ‘Tiny Little Movies’ zit. Met name de tweede is behoorlijk stevig met een heerlijke riff en refrein. Van de hardere nummers op de plaat is dit toch wel de beste. Wat je dan merkt terwijl je naar het album luistert is dat er wel degelijk nagedacht is over de volgorde van de nummers. Zoals gezegd begint het album stevig, hierna komt een redelijk uptempo nummer om dan pas naar de eerste ballad te gaan. De snelheid en hevigheid van de nummers gaat dus mooi geleidelijk en springt niet van de hak op de tak van rock naar ballad en weer naar iets anders, het loop mooi over. Halverwege het album staat het hoogtepunt.

‘My Worst’ is een prachtige ballad die je bij je strot grijpt. Deze begint heel rustig, bij het refrein komt er een prachtig dameskoor bij om dan het hoogtepunt te bereiken in het instrumentale gedeelte. Dan is hij weer terug bij het rustige couplet om het vervolgens nog eens te herhalen. Ook de tekst is van de hoogste plank en past goed bij de melodieën. Hij kijkt terug op zijn leven en de fouten die hij heeft gemaakt, dingen die hij verkeerd zag. ‘My Worst’ is ‘’his best’’.

Aan het einde van het album staat dan nog het nummer ‘My Curse’ wat ook zeker even benoemd mag worden. Dit heeft de grootste kans om ooit eens op de radio te komen, lekker pakkende melodie. Zijn raspy voice komt hier ook heel goed uit de verf.

‘Tiny Little Movies’ is een prima album, met een aantal zeer sterke nummers. Will Hoge levert ook bijna 20 jaar na zijn debuut kwaliteit af. Zeker een om eens uit te checken als je niet vies bent van een beetje county/southern rock en het prachtige ‘My Worst’ zou iedereen moeten kunnen waarderen, wat een nummer! (8/10) (EDLO Records)