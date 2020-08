Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Robert Cray.

De Amerikaanse bluesman Robert Cray lijkt eeuwig jong te blijven. Cray is al actief sinds midden jaren zeventig en scoorde in de eighties drie grote hits: ‘Smoking Gun’, ‘Right Next Door’ (Because Of Me) en ‘Don’t Be Afraid Of The Dark’. Dat hij zo makkelijk de Top-40 vond is niet zo vreemd – de blues van Cray is altijd toegankelijk geweest, zonder dat hij afbreuk deed aan de oerkracht van het genre.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Robert Cray live @ Montreux Jazz Festival (2008).