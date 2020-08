The Brood komt naar De Bosuil

The Brood is een ode aan Herman Brood & His Wild Romance en speelt behalve Hermans bekendste rock ’n roll hits als ‘Rock ’n Roll Junkie’, ‘Never Be Clever’, ‘I Love You Like I Love Myself’ en ‘Saturday Night’ nog een keur aan bekende en minder bekende songs van Brood.

De tributeband, bestaande uit vijf ervaren rockers geflankeerd door twee pittige achtergrondzangeressen, blazen Broods opzwepende rock ’n roll nieuw leven in!

The Brood houdt de muzikale erfenis van Neerlands grootste rock ’n roll legende – die volgend jaar twintig jaar dood is – dan ook springlevend.

The Brood staat op zaterdag 5 september in De Bosuil in Weert.