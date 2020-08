Sticks komt met soloplaat ‘STICKmatic’

Vanaf april verschenen er op regelmatige basis nieuwe singles van Sticks, bekend van de succesformaties Opgezwolle, Fakkelbrigade en Great Minds. Door bijna wekelijks nieuwe tracks uit te brengen wilde hij zijn fans iets geven om naar uit te kijken en elk nummer de tijd geven om op mensen te laten inwerken. Vandaag rond hij het project af onder de noemer ‘STICKmatic’, waarop de eerder verschenen singles aangevuld zijn met drie nieuwe tracks: ‘Ontastbaar’ met S10 en Winne, ‘Dagbesteding’ met Lijpe en ‘Het mooiste komt straks’. Op ‘STICKmatic’ werkte hij samen met zijn vaste producers Kubus, A.R.T. en Dr Moon, maar ook met Spanker, Davey Donovan, Big2 en De Sluwe Vos.

In interviews vertelde de Zwolse rapper al dat hij, vergeleken met zijn vorige release ’Onrust’, nu meer rust heeft in zijn hoofd. Dit is ook te horen in zijn nieuwe muziek. Hij rapt op een relaxte manier over alledaagse dingen, zoals zijn dochter en zijn oude buurt. Een aantal tracks had hij al klaarliggen, maar hij schreef de afgelopen tijd ook nieuwe (maatschappijkritische) nummers. Zo liet hij zich in het tweeluik ‘Nog Hier / Met Geweten’ uit over de Black Lives Matter-beweging.

“‘STICKmatic was bedoeld als afsluiter van een voor mij privé turbulente tijd. Maar net begonnen aan dit album brak een voor ons allen roerige periode aan, namelijk die van de Corona en de alledaagse waanzin daaropvolgend. Er is dus weer genoeg voer om over te hebben. Nog steeds met kalmte en nuchterheid. Wars van hysterie. Lockdown lauwness.”

– Sticks

Het is niet de eerste keer dat Sticks zijn eigen releaseplan trekt en zijn muziek op een onconventionele manier uitbrengt. Vorig jaar was zijn album ‘Onrust’ enkel te horen in museum De Fundatie in Zwolle via een audiovisuele installatie. Die muziek werd niet uitgebracht via streamingdiensten zoals Spotify of in de fysieke vorm van een cd.