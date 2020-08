Rabobank Amersfoort Jazz blijft ondersteuning ontvangen van het rijk

Het Fonds Podiumkunsten maakte vandaag bekend welke festivals tot en met 2024 kunnen rekenen op meerjarige ondersteuning en Stichting Amersfoort Jazz heeft een positief advies gekregen. De commissie oordeelde het volgende: Festival Amersfoort Jazz draagt bij aan de ontwikkeling van de discipline door nationaal en internationaal jazztalent een podium te bieden. De samenwerking met Jazz NL voor de World Jazz Conference biedt een uitgebreid context- en reflectieprogramma. Hiermee draagt het festival bij aan het gesprek over de nieuwste ontwikkelingen binnen de jazz. Dit maakt Amersfoort Jazz een belangrijke ontmoetingsplek voor Nederlandse en buitenlandse jazzartiesten en -professionals.

Edward Dijxhoorn, bestuursvoorzitter van Stichting Amersfoort Jazz, zegt: “Ik zie de toekenning vanuit het fonds als een kroon op vele jaren hard werken. We hebben het festival omgevormd van een regionaal evenement naar een belangrijke plek voor wereldwijde talentontwikkeling waar Amersfoort, de provincie en het rijk trots op mogen zijn. Ik ben dan ook verheugd dat al deze partijen de komende jaren een significante bijdrage doen aan het festival.”

Festivaldirecteur en jazzsaxofonist Alexander Beets is trots, met name voor zijn productieteam, op de erkenning vanuit het fonds. Hij is al meer dan 22 jaar een drijvende kracht achter het festival en zegt: “Ik ben het festival niet begonnen, maar voel me schatplichtig mijn best te blijven doen om het te behouden voor de stad, maar ook voor de musici. We zijn bezig voor de musici een ‘Musicians Paradise’ te creëren. Een plek waar het gaat om de muziek met goede faciliteiten, goed publiek, goed netwerk, goede exposure en PR. Een plek waar je als musicus graag terug wilt komen.”

Rabobank Amersfoort Jazz moest zijn editie in mei 2020 noodgedwongen uitstellen door alle corona perikelen. In november aanstaande wordt echter een online editie georganiseerd met beperkte live publiek. Gelijktijdig zal de World Jazz Conference die jaarlijks festival organisatoren uit heel de wereld naar Amersfoort brengt online gehouden worden.