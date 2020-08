5 augustus, de verjaardag van de Zangeres Zonder Naam

Op 5 augustus 1919 werd in Leiden de Koningin van het Levenslied, Maria Bey, geboren. Maria (Rietje voor vrienden), trouwde na een ruzie met haar ouders met de Limburger Jo Servaes en ontmoette daarna ene Johnny Hoes, die de toen 37-jarige Mary Servaes een platencontract aanbood. Vanwege haar aparte stemgeluid verzon Hoes de artiestennaam ‘Zangeres Zonder Naam’. Onder die naam had zij in een ruim 30-jarige carrière een lange rij hits, als ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’, ‘Mandolinen in Nicosia’, ”t Was aan de Costa del Sol’ en haar grootste hit: ‘Mexico’. In totaal nam de zangeres tot haar dood in 1998 ruim 550 liedjes op.

De Zangeres Zonder Naam is tot op heden geëerd met een eigen straat, een boek en een musical.