Willow Mae geeft serie exclusieve Tuinconcerten in hartje Leiden

Op 3, 4 en 5 september geeft Willow Mae een serie knusse Tuinconcerten in Leiden Centrum, in Restaurant Holle Bolle Gijs. Deze exclusieve avonden beloven een prachtige en intieme beleving te worden. De Leidse zangeres zal in een akoestische setting live muziek spelen van haar album ‘Song of Songs’en je meenemen op een reis en een zoektocht naar intimiteit, passie en extase. Willow Mae organiseert de concertreeks in het kader van De Straat Op!.

Verwacht een corona-proof evenement waar je begint met een hapje eten, waarna je een corona-proof route loopt naar je gereserveerde plek in een prachtige tuin en gaat kijken, luisteren en beleven. Het wordt een intiem en exclusief feestje.

“Ik ben heel blij dat ik na al die maanden eindelijk weer achter mijn computer vandaan kan komen en weer echte mensen mag raken met onze live muziek,” aldus de zangeres.

Willow Mae neemt je met haar ruw-romantische popliedjes mee in het mysterie van de liefde. De hete adem van passie raakt de koude lucht van verkilde liefde met onweer als gevolg. Net als de liefde, zijn de twaalf liedjes op debuutalbum ‘Song of Songs’ kleurrijk, veelzijdig, onstuimig, onvoorspelbaar en onverzadigbaar.