Thais-Nederlandse samenwerking ‘The Jazz Ambassadors’ bij Observant

Saxofonisten Alexander Beets en Koh Mr. Saxman ontmoetten elkaar voor het eerst in 2009 in de Saxophone Club in Bangkok. Alhoewel Alexander in Nederland woont en Koh in Thailand sloten zij een muzikale vriendschap die tot op de dag van vandaag voortduurt. Koh komt naar Nederland om mee te werken aan het nieuwe album van Alexander om vervolgens samen met hem, Sebastiaan van Bavel, Tim Hennekes en Marius Beets op te treden op het prestigueze Nisville Jazzfestival in Servië.

Koh Mr. Saxman studeerde aan de Chulalongkorn University. Hij kreeg les van saxofonisten als Trent Kynaston, Roger Greenberg, Heavey Pettel en Michael Paolo. Sindsdien heeft hij op vele albums meegespeeld, trad op in films en op TV en heeft in heel Thailand fusion jazz, funk en popjazz gespeeld met zijn eigen band ‘The Funk Machine’. Koh geeft saxofoonlessen op de Mahidol University, Kasetsart University, Rangsit University en de KPN music academy (allen in Thailand). Tevens richtte hij de saxofoongroep ‘Sax Society’ op.

Alexander Beets begon zijn muzikale carrière in Groenlo, waar hij van zijn moeder muzieklessen kreeg op de piano en later ook op de klarinet. Toe hij later overstapte naar de tenorsaxofoon bleek al snel dat piano niet zijn voorkeur had. Hoewel hij besloot Beleids- en Organisatiewetenschappen te studeren en niet naar het conservatorium te gaan heeft hij zich ontwikkeld tot een veelgevraagd succesvol saxofonist. Hij speelt in diverse formaties en heeft CD’s opgenomen met andere saxofonisten zoals Hans Dulfer, Houston Person en Ronnie Cuber.

Op woensdag 12 augustus spelen saxofonisten Koh Mr. Saxman (uit Thailand) en Alexander Beets (uit Leusden) in De Observant in Amersfoort.