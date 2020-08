Rooie Rinus en Pé Daalemmer naar De Oosterpoort

Dit jaar staan Peter de Haan en Frank den Hollander, beter bekend als Rooie Rinus en Pé Daalemmer, veertig jaar op het podium. Dat viert het duo op gepaste afstand met de Pé & Rinus Anderhalvemetersessies! De afgelopen jaren waren hectisch voor Peter en Frank. Zo speelden ze in een uitverkochte Vera, tussen grootheden als Doe Maar en The Pretenders op Retropop en waren ze een veel geziene gast op de Zwarte Cross.

Daarna werd het om tijd na te gaan denken over een passende viering van 40 jaar vriendschap en muziek. Het was de bedoeling om begin dit jaar de cafés en dorpshuizen af te gaan, zodat het publiek kon kennismaken met nieuw materiaal, natuurlijk afgewisseld met de oude bekende hits. Helaas moet het allemaal even anders, maar het duo laat zich niet snel van de wijs brengen. Ze slaan terug met de Pé & Rinus Anderhalvemetersessies!

De mannen kijken in deze sessies terug op hun carrière, maar zien om zich heen ook genoeg nieuwe onderwerpen om lekker over te zingen. Want na al die jaren is er nog steeds niks leuker dan samen, al is het dan met anderhalve meter tussenruimte, over dat podium te rauzen. Dus kiek oet, want Pé en Rinus goan weer lös!

Donderdag 10 september 2020 staan Rooie Rinus en Pé Daalemmer in De Oosterpoort in Groningen