Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Human League.

De Engelse band The Human League is een van de bekendste synthpopformaties uit de eighties. Sterker nog: hun wereldhit ‘Don’t You Want Me’ is misschien wel het bekendste jaren ’80 nummer dat er bestaat. De muziek van The Human League zit echter zo goed in elkaar dat de hits van toen het nog steeds goed doen: ‘Mirror Man’, ‘The Lebanon’, ‘Love Action’, ‘Fascination’ en ‘Human’ zijn tijdloze klassiekers geworden. Tijdens het concert in Brighton kwamen een groot deel van hun hits voorbij.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Human League live @ Brighton Dome, UK (2003).