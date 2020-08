Zion Antoni komt met betekenisvolle ‘M.I.B.O.A.W’

Zion Antoni is een rapper, songwriter, artiest en producer uit de Bronx, NY. Zijn aanpak is erg direct en rauw, en dat maakt hem een van de meest interessante artiesten in zijn genre. Zijn vermogen om soulvolle teksten te combineren met een stevige basis, is het bewijs van zijn artistieke eigenheid.

Zion Antoni komt nu met zijn laatste wapenfeit ‘M.I.B.O.A.W’, wat staat voor “Man Is Born Of A Woman”. Bij Zion Antoni gaat het om de teksten. Het is Hip Hop om goed naar te luisteren. Antoni heeft iets te vertellen en dat komt er dik uit in zijn teksten. Hip Hop met een boodschap, en wees nu eerlijk, dat is toch waar het om gaat!