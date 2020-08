Catalaanse Teresa Baleri komt met album ‘Moon Cult’

De 22-jarige Catalaanse Teresa Baleri begon op 7-jarige leeftijd met het schrijven van teksten. Door de jaren heen zocht Teresa naar manieren om haar expressie te tonen, en nu, door muziek te maken, heeft ze zich nog nooit zo goed gevoeld.

Slechts een jaar geleden startte ze met het zoeken naar muziek voor haar tekste en liedjes en zocht een gitaarleraar om haar te helpen haar doel te bereiken. Een gelukkig toeval bleek dat haar gitaarleraar ook producer was. Sindsdien werkt ze samen met hem, Marc Borràs. ‘Blue Peach’ was het eerste nummer dat ze samen schreven, gevolgd door ‘A song Tolana’, dat juist weer geproduceerd werd door de Nederlandse producer Idan Altman, die ook haar album ‘Blue Moon’ produceerde. Het nummer is een eerbetoon aan haar idool Lana Del Rey. De tekst hiervoor werd beloond met een finaleplaats bij de World Songwriting Awards.

Om nieuwe dingen uit te proberen nam ze contact op met de Tilburgse rapper May Vision. Hun visie op het leven was zo vergelijkbaar dat ze samen de uitdaging aangingen en een ​​hiphopnummer schreven. Het nummer won de Best International Song Award tijdens de American Tracks Music Awards. Haar nieuwe single, ‘Clown’ is bedoeld om het aankomende album ‘Moon Cult’ te promoten. ‘Moon Cult’ bevat het titelnummer ‘Moon Cult’, maar ook diepe en krachtigere nummers zoals ‘Hero’ en ‘Bitter-Not-Sweet’, alsmede dus haar nieuwste single ‘Clown’.