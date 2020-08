4 augustus, de verjaardag van Louis Armstrong

Louis Armstrong zag het levenslicht op 4 augustus 1901 te New York. Louis, ook bekend als “Satchmo” of “Satch”, begon hij al in de jaren ’20 met muziek maken, het mooie is dat huidige generaties weten wie hij was. Armstrong, Amerikaans jazztrompettist, zanger en entertainer, heeft een flink aantal hits op zijn naam staan, waaronder ‘What a wonderful world’, ‘When the Saints Go Marchin’ In’, ‘Summertime’ (met Ella Fitzgerald) en ‘Hello Dolly’. Louis Armstrong stond bekend door zijn sublieme trompetspel en zijn karakteristieke stemgeluid.

Buiten “Satchmo” of “Satch” werd hij door collega’s en vrienden “Pops” genoemd. Tijdens zijn carrière stond hij op het podium met grootheden uit de jazz en blues; onder hen waren Jimmie Rodgers, Bing Crosby, Duke Ellington, Fletcher Henderson, Bessie Smith en vooral Ella Fitzgerald. Met haar nam Armstrong 3 albums op: ‘Ella & Louis’, ‘Ella & Louis Again’ en voor het Verve Records label de muziek van de moderne opera ‘Porgy and Bess’.

In 1968 had “Satchmo” een laatste grote hit met ‘What A Wonderful World’. Toen in 1987 de film ‘Good Morning, Vietnam’ (met in een van de hoofdrollen Robin Williams) uitkwam, bestormde de single wederom de hitlijsten. Louis Armstrong stierf op 6 juli 1971 en werd begraven op Flushing Cemetery, Flushing te Queens, New York.