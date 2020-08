Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Jean-Michel Jarre.

Op 14 juli 1990 gaf de synthesizer virtuoos Jean-Michel Jarre een concert in Parijs. Dit concert ging de recordboeken in vanwege het feit dat er tijdens een gratis gehouden concert nog nooit zoveel toeschouwers waren. Ruim 2 miljoen mensen verzamelden zich in de kleine straatjes van Parijs om te gaan genieten van fantastische muziek en idem visuele effecten. Deze visuele effecten zorgden ervoor dat de wolkenkrabbers en andere gebouwen van ‘La Defense’ werden omgetoverd tot levende sculpturen door middel van gigantische projecties, spectaculaire licht effecten, lasers en vuurwerk, allemaal gesynchroniseerd met de muziek. Een harmonieuze combinatie van het verleden en heden, de barok en de high tech, ecologie en technologie, een visie van de Opera van de 21e eeuw.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Jean-Michel Jarre live @ Paris, France (1990).