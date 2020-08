Earth, Wind & Fire komt met 50 Years Anniversary album

Dit jaar viert Earth, Wind & Fire hun 50-jarig jubileum. In augustus 1970 tekende Maurice White het platencontract voor Earth, Wind & Fire, snel gevolgd door het eerste, gelijknamige album in 1971. De band werd een van de succesvolste en invloedrijkste ooit met hun mix van soul, funk, jazz, disco en pop en de spectaculaire liveoptredens.

Om dit 50-jarig jubileum te vieren is een 5CD box samengesteld met het volledige chronologische overzicht van alle EWF hoogtepunten waaronder de grote hits ‘Fantasy’, ‘September’, ‘Boogie Wonderland’ en ‘Let’s Groove’, aangevuld met materiaal van de meest recente albums en artiesten waar de band op enigerlei wijze nauw bij betrokken was en waarin de sound van EW&F duidelijk hoorbaar is zoals The Emotions, Deniece Williams, Deodato en Ramsey Lewis, plus de solohits van Philip Bailey en Maurice White. Het uitgebreide 16-pagina booklet is verzorgd door het team van Ferry Maat’s Soul Show. De release van de 5CD is exclusief voor de Benelux.

Het 50-jarig jubileum van Earth, Wind & Fire wordt tevens gevierd met de 2CD ‘GRANDMIX – Earth, Wind & Fire And Friends’ van Ben Liebrand die ook zal verschijnen op 21 augustus.