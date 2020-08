Babet put uit de liefde voor haar tweede single ‘Third Eye’

Sinds Babet heeft besloten haar focus te verleggen naar haar eigen carrière, is het tijd voor haar om vooruit te kijken. In het verleden schreef de zesentwintigjarige zangeres samen met The Chainsmokers, Demi Lovato en Pitbull aan materiaal, maar inmiddels komt haar eigen carrière op de eerste plaats. Met ‘Chameleon’ liet ze in juni al van zich horen en met de nodige inspanning heeft ze afgelopen week haar tweede single ‘Third Eye’ voor haar geestesoog tevoorschijn getoverd.

Babet benoemt met ‘Third Eye’ de ontregelende werking die de liefde op een mens kan hebben. Je intuïtie kan je nou eenmaal in de steek laten als je halsoverkop voor iemand gevallen bent. Zelf zegt ze het volgende over ‘Third Eye’:”De liefde is zo goed dat je in een andere dimensie zweeft, zo goed dat het bijna fout is. Je kan niet helder nadenken, weet niet of je op je hart of hoofd moet vertrouwen. Het derde oog is een energetisch oog waarmee je dingen kunt ‘zien’ die je met je fysieke zintuigen niet kunt waarnemen. Het staat voor je hoger bewustzijn, waar wij mensen mee kunnen bereiken.”