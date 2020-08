Indrukwekkende cijfers voor Taylor Swift’s ‘folklore’

Vorige week was ze daar ineens. Taylor Swift lanceerde uit het niets haar achtste album, ‘folklore’, en liet daarmee een schokgolf door de muziekwereld gaan. Binnen vierentwintig uur werd het album meer dan 1,3 miljoen keer verkocht en stonden de streamingdiensten roodgloeiend. Ze bereikte op Spotify maar liefst 80,6 miljoen streams voor het album op de eerste dag. Een knappe prestatie, die nog niet eerder door een vrouwelijke artiest werd neergezet.

Ondertussen wordt het album wereldwijd enorm goed ontvangen. Zo gaven The Guardian, The Sun en The Daily Telegraph ieder vijf sterren en wordt de zangeres alom geprezen voor de groei die ze heeft gemaakt, zowel muzikaal als tekstueel. De single ‘cardigan’ gooit ook hoge ogen en bereikte al meteen de nummer 1 positie in de global streaming charts.