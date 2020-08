2 augustus, de verjaardag van Will Tura

Vandaag, 2 augustus is de verjaardag van de Belgische zanger van het levenslied, Will Tura. Tura werd in 1940 in Veurne geboren als Arthur Achiel Albert Blanckaert en werd bekend als zanger van onder anderen ‘Eenzaam zonder jou’ en ‘Hopeloos’. ‘Eenzaam zonder jou’ uit 1962 werd in 1992 gekozen tot grootste Vlaamse hit aller tijden. De zanger heeft de bijnaam de ‘Keizer van het Vlaamse lied’.

Will Tura maakte in 1984 een tribute album aan Elvis Presley, dat werd opgenomen in Nashville, samen met Elvis Presley’s legendarische begeleidingsgroep The Jordanaires. In totaal heeft Tura al zo’n 140 albums uitgebracht, deels verzamelalbums, deels live, maar ook bijvoorbeeld met het London Philharmonic Orchestra. Will Tura viert vandaag zijn 80e verjaardag.