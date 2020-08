Susanna brengt nieuwe single: ‘Burial’

‘Burial’ is de tweede single van het aanstaande album ‘Baudelaire & Piano’ dat op 11 september 2020 uitkomt. De Noorse zangeres Susanna gebruikte tien gedichten uit Charles Baudelaire’s (1821-67) meesterwerk ‘The Flowers of Evil’ (vertaald door Anthony Mortimer) als basis voor tien nieuwe nummers.

“’Burial’ was één van de eerste gedichten die ik voor dit project heb bewerkt; ik raakte enorm gefascineerd door de adembenemende beelden die Baudelaire met zo weinig woorden kan creëren.”, vertelt Susanna.

‘Baudelaire & Piano’ is een album gemaakt in isolatie, teruggebracht tot alleen de expressieve, soulvolle stem en het ragfijne, betoverende pianospel van Susanna. Deze combinatie zorgt ervoor dat de buitengewone kwaliteiten van Baudelaire’s schrijfkunst goed tot hun recht komen. ‘Baudelaire & Piano’ komt uit via haar eigen label, SusannaSonata.