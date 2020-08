Ronan Keating – Twenty Twenty

Boyzone- en Ronan Keating-fans kunnen hun lol niet op. Eerder dit jaar, gedurende de lockdown, maakte de sympathieke Ierse zanger al zijn opwachting in de succesvolle Crooner Sessions van Gary Barlow en op 24 juli jl. verscheen het nieuwe elfde studioalbum: ‘Twenty Twenty’. Het dertien tracks tellende ‘Twenty Twenty’ bezegeld het 20-jarig jubileum van Ronan Keating als solo artiest.

Vier jaar na het verschijnen van het album ‘Time Of My Life’ zou het jaar 2020 een mooi jaar moeten worden om het 20-jarig jubileum van Ronan Keating’s solo carrière te vieren met een nieuw album en een bijbehorende tournee. Het Corona virus gooide echter enigszins roet in het eten. De oorspronkelijke releasedatum van ‘Twenty Twenty’ stond gepland op 1 mei 2020, dit werd uiteindelijk 24 juli 2020.

Inmiddels zijn er al 3 singles van dit nieuwe album verschenen: de prachtige ballad “One Of A Kind” werd de eerste single. De mooie samenzang met Emeli Sandé klinkt fantastisch, het toevoegen van een koor zorgt ervoor dat dit nummer groots en adembenemend is om naar te luisteren. Dit duet is één van de absolute hoogtepunten van dit album. Westlife-zangers Markus Feehily en Shane Filan schreven mee aan dit pareltje. ‘Little Thing Called Love’ verscheen op 29 april 2020, deze uptempo track ligt lekker in het gehoor en zorgt voor een vrolijk meezing gevoel. Het catchy ‘Love Will Remain’ verscheen op 10 juli 2020 als derde single van ‘Twenty Twenty’.

Mooie ballades worden afgewisseld met uptempo nummers, waarbij het genre hier en daar wat schommelt tussen Pop en Country. Naarmate de jaren vorderen wordt de stem van Ronan Keating rauwer en nog interessanter om naar te luisteren. Naast duetten met Emeli Sandé en Shania Twain is er ook een duet met Robbie Williams te horen op dit album. ‘The Big Goodbye’ is vooral voor boyband fans een genot om naar te luisteren, Robbie Williams zingt niet alleen mee op dit nummer, hij is ook één van de schrijvers van ‘The Big Goodbye’.

De vernieuwde versies van de hitsingles ‘Lovin’ Each Day’, ‘When You Say Nothing At All’ en ‘Life Is A Rollercoaster’ zijn mooie toevoegingen aan dit toch al sterke album. Door deze hits in een nieuw jasje te steken wordt al snel duidelijk dat de teksten en de muziek de tand des tijds hebben doorstaan en ook anno 2020 staan als een huis. Misschien in sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld de moderne en dansbare versie van ‘Life Is A Rollercoaster’, nog beter dan de originele versie.

Het album is een werkelijke traktatie met prachtige duetten en een aantal van Ronan Keating’s bekendste hits in een modern jasje. (8/10) (Decca Records/Universal)