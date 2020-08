Jonna Fraser bereikt met nieuw album ‘Calma’ direct goud

Jonna Fraser, de bekendste Zaandammer van het land, bracht deze week zijn gloednieuwe album ‘Calma’ uit. De artiest heeft een aantal zeer succesvolle en productieve jaren achter de rug. Deze streak maakt van ‘Calma’ alweer zijn achtste volwaardige plaat. Van zijn zeven eerder verschenen projecten kwamen er maar liefst drie binnen op nummer 1, een statistiek waar alleen de allergrootsten van het land zich mee meten. Momenteel heeft Jonna samen met Dopebwoy een zomerhit te pakken: ‘Vakantie’ staat sinds de release bovenaan de hitlijsten. Eerder verschenen van het album onder andere de singles ‘4 Life’ met Lil Kleine, ‘Kalmeer’ met Yade Lauren en ‘Dior Money’ met Frenna en Henkie T, die er bij elkaar voor hebben gezorgd dat het album direct een gouden status heeft behaald.

Gezegend met de kalme uitstraling van een shotcaller houdt de gedreven Jonna het achter de microfoon vaak verre van rustig. Het nieuwe album bevat een gebalanceerde, urgente mix tussen clubhits en de vurige, virtuoze bars vol scherpzinnigheden en zelfverzekerde statements die rapliefhebbers van Jonna gewend zijn.

Naast featurings van de grootste namen uit de binnenlandse scene – Frenna, Lil Kleine, Lijpe, Yade Lauren, Henkie T, Jandro, Chivv en de Belgische Bryan MG – bevat het album ook internationale samenwerkingen in de vorm van de Britste artieste Darkoo (op de sinlge ‘Downfall’) en ‘man of the hour’ Headie One, de overzeese drillsensatie die onlangs ook samenwerkte met Drake. ‘Calma’ is geproduceerd door een dreamteam van de belangrijkste hitmakers van het land: Project Money, $hirak, Yung Felix, SRNO, Jordan Wayne, Spanker, Jimmy Huru en Diztortion. Op de cover van zijn album prijkt zijn trots: zoon Ace.

Sinds 2018 geeft Jonna zijn fans een kijkje achter de schermen van zijn artiestenleven in de YouTube-serie Chapters. Hierin zie je bijvoorbeeld backstage beelden van de 4 Life clipshoot, maar is ook te zien hoe hij zich inzet voor Suriname: “De afgelopen jaren kom ik best veel in Suriname voor shows. Daarna ga ik eigenlijk gewoon weer weg, zonder dat er iets is gebeurd. Zo kwam het idee om iets terug geven, wat terug doen. Ik wil graag beginnen bij de jeugd, want de jeugd bepaalt de toekomst. Zo ontstond het plan om voetbalveldjes op te knappen.” Om dit op te starten reisde Jonna eind 2019 naar Suriname. Meer hierover is te zien in de laatste aflevering van Chapters, ‘Giving Back’.