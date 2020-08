Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Temptations.

The Temptations is een Amerikaanse band die in 1960 in Detroit, Michigan is opgericht. Ze hadden veel succes in de jaren ’60 en ’70 bij Motown Records. Het repertoire van de groep bestond tijdens hun carrière van vijf decennia uit R&B, doo-wop, funk, disco en soulmuziek. Bekend om hun herkenbare choreografie, duidelijke harmonieën en flitsende podiumkostuums, wordt er gezegd dat de Temptations even invloedrijk zijn voor de ziel als The Beatles voor pop en rock. The Temptations heeft tientallen miljoenen albums verkocht en is een van de meest succesvolle groepen in de muziekgeschiedenis.

The Temptations hielp Motown Records in 1964 op de kaart te zetten, met hun nummer ‘The Way You Do The Things You Do’ naar de top van de hitlijsten. Ze waren de eerste Motown-act die een Grammy Award won. Drie klassieke Temptations-nummers, ‘My Girl’, ‘Just My Imagination (Running Away with Me)’ en ‘Papa Was a Rollin’ Stone’ behoren tot The Rock and Roll Hall of Fame’s 500 Songs that Shaped Rock and Roll.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Temptations live @ Atlantic City, USA (1983).