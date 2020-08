Ava Max kondigt debuutalbum aan

Pop sensatie Ava Max brengt op 18 september haar debuutalbum Heaven & Hell uit. Daarnaast heeft ze afgelopen vrijdag het gloednieuwe nummer ‘Who’s Laughing Now’ met bijbehorende video uitgebracht. De clip is geregisseerd door Isaac Rentz (Katy Perry, Mabel, Nick Jonas).

Ava: “I have been dreaming of this day for so long and am so excited to announce that my debut album is dropping September 18th! You have been there for me every step of the way and I can’t wait to share these songs with you. My heart could burst … these songs will soon all be yours.”

Over Ava Max

Ava Max brak in 2018 door met de single ‘Sweet But Psycho’. Het nummer heeft wereldwijd meer dan 2 miljard streams behaald en werd door de New York Times genoemd als een van de beste songs van 2019. Daarna scoorde ze hits met de singles ‘So Am I’, ‘Salt’ en haar meest recente single ‘Kings & Queens’.